Viatura da Polícia Federal. Foto: Arquivo JC

Polícia Federal cumpre mandados e apreende centenas de dispositivos eletrônicos fumígenos em ação de combate ao contrabando na região de Piracicaba

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (10/3), a Operação Candy para combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos na cidade de Piracicaba. A ação deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

O objetivo principal da investigação é interromper a distribuição de dispositivos eletrônicos fumígenos, conhecidos popularmente como vapes. Segundo a corporação, o suspeito importava a mercadoria proibida de forma clandestina para comercialização na região.

Foto: Divulgação/Polícia Federal

Apreensões e prisão em flagrante por cigarros eletrônicos

Durante o cumprimento do mandado judicial, os agentes federais localizaram e apreenderam 205 cigarros eletrônicos. Além dos dispositivos, foram recolhidas duas caixas de essência e um aparelho celular que passará por perícia.

O investigado foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. De acordo com o Código Penal, a pena para esta modalidade de infração pode variar de dois a cinco anos de reclusão.

Proibição da Anvisa sobre dispositivos fumígenos

É importante ressaltar que a fabricação, importação e comercialização de cigarros eletrônicos são condutas proibidas no Brasil. A restrição é estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A proibição da agência reguladora abrange também a distribuição, o armazenamento, o transporte e qualquer tipo de propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar em território nacional.