Mudanças no fluxo de veículos garantem trânsito mais rápido e seguro

As obras de construção de dois viadutos na SP 304 – Rodovia Luiz de Queiroz, no trecho urbano de Piracicaba, seguem avançando com importantes mudanças no fluxo dos veículos. A Eixo SP Concessionária de Rodovias, responsável pelas intervenções, implantou recentemente duas alterações no tráfego com o objetivo de melhorar a fluidez e garantir mais segurança aos motoristas que circulam pela região em obras.

Uma das mudanças foi a conversão do acostamento em mais uma faixa na pista que segue no sentido São Pedro da rodovia. Desde o início deste mês, os motoristas passaram a contar com duas faixas de rolamento entre o km 168, nas proximidades da unidade da Klabin, até o km 170, no acesso à SP 308 – Rodovia Hermínio Petrin. A medida visa dar mais vazão ao fluxo de veículos nesse trecho, minimizando os congestionamentos.

A segunda alteração foi realizada na última sexta-feira (9) e envolveu o fechamento do acesso direto à SP 304, por meio do dispositivo do km 170, para quem trafega pela SP 308 no sentido centro de Piracicaba. Com isso, os motoristas que vêm da SP 308 passaram a ser direcionados à pista sentido São Pedro, com retorno no km 172. A nova rota evita o encontro de veículos da SP 308 com os que já estão na SP 304 em direção ao centro, contribuindo para um trânsito mais organizado e com fluxo melhor.