Diante das solicitações feitas por representantes do comércio nesta segunda-feira (21), o prefeito Juninho da Padaria explicou à reportagem do Jornal Cidade que a reunião estava marcada antes do governador João Doria anunciar o retorno à Fase Vermelha, o que aconteceu na última sexta.

“Tínhamos esperança de mudanças, mas agora foge do meu controle, pois se houver um descumprimento nós iremos responder civil e criminalmente. É preciso um entendimento que o único vilão que existe é o novo coronavírus. A decisão que a nossa administração tomou, com base na realidade, nos números e na preocupação de salvar vidas foi acertada. Não queremos famílias enlutadas. Os representantes queriam a reabertura do comércio para ontem, mas é inviável. Acertamos que quando retornar será das 13h às 17h. Vou aguardar o novo pronunciamento do Doria para esta sexta (24). Independente, sigo avaliando todos os pedidos”, disse Juninho.