Coração instagramável localizado na Entrada Sul – imagem: divulgação

O centro de compras preparou atrações especiais para os casais, e também para as famílias, aproveitarem o sábado e o domingo

O fim de semana mais romântico do ano deve ser muito especial, e por isso o Shopping Rio Claro preparou atrações especiais para receber os casais, e também as famílias para os passeios do sábado e domingo.

No domingo 12 de junho, a cantora Deni Libardi estará na Praça de Alimentação a partir das 12h30, e interpretará um repertório romântico que agradará os casais e também todos que gostam de música de qualidade.

Na Entrada Sul, há um lindo coração instagramável para os clientes tirarem fotos e também haverá uma cabine de fotos para todos registrarem um momento especial. A cabine estará no Shopping Rio Claro no dia 11, das 16h às 20h, e no dia 12, das 13h às 17h, próximo ao Boticário; as fotos são gratuitas e limitadas.

Além das atrações especiais para os namorados, no Shopping Rio Claro os clientes encontram presentes que agradam a todos os estilos, e a feira internacional de artesanato Art In Focco, localizada na Praça de Eventos, é uma opção para quem deseja presentear com uma peça diferente.

Para os casais que adoram uma sessão cinema com pipoca, as salas de cinema do Shopping estão com os recentes lançamentos: Jussaric Wold: Domínio, Assassino sem Rastro, Hora do Desespero, Top Gun: Maverick e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Os pequenos também têm muitas atividades para aproveitar, como os brinquedos do Espaço Kids com o Keky Animações, que funciona de quinta a domingo das 14h às 19h, os bichinhos elétricos da Pellucias e a Kombi de Pelúcias, tem os games da World Games e os carrinhos em miniatura para passar pelo mall.

E para aproveitar tudo o Shopping Rio Claro oferece, as operações de alimentação têm uma grande variedade de pratos, pizzas, lanches, cafés gourmet, chocolates especiais e pratos à la carte, além de sobremesas, bolos e doces variados. Tudo perfeito para almoçar ou jantar com quem se ama, fazer lanche da tarde com amigos ou relaxar na happy hour.

Por tudo isso, o Shopping Rio Claro é o melhor lugar para estar com quem se ama.