O eleitorado de Rio Claro voltou a crescer. Após registrar uma queda na quantidade de eleitores na eleição municipal de 2024, o município tem registrado novas filiações desde o ano passado. Enquanto no último pleito eram 151.683 eleitores aptos a votar, dados atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que a cidade já tem 152.121 eleitores – número ainda baixo em comparação com pleitos anteriores.

Na disputa eleitoral geral em 2022 a cidade contava com 156.393 eleitores. Já na de 2020, a nível municipal, o eleitorado chegou a 154.981 pessoas. O novo número, atualizado em 2025, só é maior do que a eleição de 2018, quando haviam 148.111 eleitores em Rio Claro.

Porém, estas quantidades deverão se alterar. Isto por que termina no dia 6 de maio o prazo para tirar o título eleitoral, transferir o domicílio, regularizar pendências ou atualizar dados cadastrais. Após essa data, o cadastro eleitoral estará fechado para novas requisições e é importante estar em dia com a Justiça Eleitoral para participar das Eleições de 2026.

Esses serviços podem ser solicitados em qualquer unidade da Justiça Eleitoral, conforme os canais e as orientações dos tribunais regionais eleitorais (TREs). Também podem ser feitos, de forma on-line, pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo site tse.jus.br.

Perfil do eleitorado

O TSE aponta que de mais de 90% dos eleitores já estão com biometria cadastrada. Dados registram também que o perfil por gênero mostra predominância feminina no eleitorado da cidade: 53% do eleitorado é feminino, isto é, mais de 80 mil mulheres, contra 47% de homens (mais de 70 mil).

O levantamento realizado pelo Jornal Cidade aponta que a base mais expressiva do eleitorado se concentra entre 30 e 49 anos, faixa que reúne grande parte da população economicamente ativa e representa o núcleo central do eleitorado rio-clarense. Também há participação relevante de eleitores entre 50 e 64 anos.

Quanto à obrigatoriedade do voto, mais de 134 mil eleitores estão sujeitos à obrigação legal, enquanto pouco mais do que 17 mil têm voto facultativo, grupo que inclui jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.