Folhapress

O número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 ultrapassou a marca de 10 milhões, segundo monitoramento da universidade americana John Hopkins, que acompanha a evolução da doença no mundo todo.

Neste domingo (28), o total de casos confirmados chegou a 10.001.527. Até o momento, foram registradas 499.124 mortes em decorrência do novo coronavírus ao redor do mundo.

No sábado, a universidades havia informado que foram registradas 191,7 mil novas infecções na sexta, número mais alto desde o começo da pandemia. Com isso, o mundo soma 9,9 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 497 mil mortes registradas até agora. O número real tende a ser bem maior, no entanto, porque é alta a subnotificação da doença.

O Brasil ocupa a segunda posição entre os países tanto com mais casos quanto com mais mortes (esse total passa agora dos 57 mil). Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia até agora, com 2,5 milhões de infectados e 125 mil mortes.

Já em total de mortes, atrás dos Estados Unidos e do Brasil estão Reino Unido (44 mil), Itália (35 mil) e França (30 mil). Peru e Chile, apesar do alto número de infecções, registram menos mortes (9.135 e 5.347, respectivamente).