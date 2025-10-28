Um morador do bairro Arco-Íris procurou a Polícia Civil nessa segunda-feira (27) após ser vítima de um golpe ao tentar comprar um veículo anunciado no Facebook. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima se interessou por um Corsa e foi orientada a negociar por telefone com um homem que se identificou como Roberto. Durante a conversa, o golpista exigiu depósitos para supostas taxas e liberação de documentos. A vítima realizou três pagamentos, totalizando R$ 5.690,00, em contas de diferentes titulares. Após confirmar as transferências, o estelionatário alegou novos problemas, prometeu entregar o carro vindo de Araraquara e, em seguida, bloqueou todos os contatos e apagou as mensagens. O caso foi registrado como estelionato, e a Polícia Civil orientou a vítima a reunir comprovantes e documentos para auxiliar na investigação e identificar os envolvidos.

Em outro caso, uma moradora do Recanto Paraíso, em Rio Claro, procurou a Polícia Civil após ser vítima de estelionato aplicado por mensagens de WhatsApp no dia 16. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um número desconhecido, cujo interlocutor se passou por seu advogado, informando que um processo judicial havia sido ganho e que, para liberar o valor rapidamente, seria necessário pagar taxas referentes a certidões fiscais e negativas de débitos. Acreditando na conversa, a mulher realizou dois pagamentos via Pix, somando R$ 4.988,00, utilizando a conta do filho. Posteriormente, ao entrar em contato com o verdadeiro advogado, descobriu que havia sido enganada. Todas as mensagens enviadas pelo golpista foram apagadas após o golpe. O caso foi registrado como estelionato, e a Polícia Civil orientou a vítima sobre o prazo legal para representação criminal. A investigação seguirá para tentar identificar o autor e rastrear as contas envolvidas.