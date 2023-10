O vereador Serginho Carnevale (União Brasil) destacou na sessão de ontem sobre cumprimento do piso da enfermagem

A Câmara Municipal aprovou na noite dessa terça-feira (24), em sessão extraordinária, o projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que viabiliza os repasses de R$ 2,2 milhões do Ministério da Saúde para a Santa Casa de Misericórdia e do Instituto do Rim de Rio Claro, ambos com prestações de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), para o pagamento do piso da enfermagem. A proposta foi aprovada em primeiro turno e retorna para segunda votação na sessão ordinária da próxima semana.

O vereador Hernani Leonhardt (MDB), em contato com a Fundação Municipal de Saúde, informou que cerca de 530 profissionais da categoria da enfermagem serão beneficiados com os recursos enviados pelo Governo Federal, sendo 116 enfermeiros, 303 técnicos de enfermagem e 111 auxiliares de enfermagem. Vale lembrar que na segunda-feira (23) o prefeito Gustavo sancionou a lei que viabiliza os repasses aos servidores do setor que atuam na Prefeitura/Fundação de Saúde.

Durante a votação de ontem, o vereador Serginho Carnevale (União Brasil) destacou também sobre o cumprimento do piso em hospitais particulares do município. “Gostaria de atentar aos fatos se os hospitais particulares de Rio Claro estão cumprindo o piso. Para a luz do SUS, bem ou mal, a Câmara fez o papel dela e o prefeito fez seu papel sancionando a lei. Mas, e os particulares? (…) O Sindicato dos Enfermeiros está atuando a respeito disso?”, questionou o parlamentar.

Ainda sobre o projeto votado ontem, somente para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia o valor chega a R$ 2,1 milhões, enquanto para o Instituto do Rim de Rio Claro o valor é de R$ 120 mil. Os valores são a complementação da União para o cumprimento do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.