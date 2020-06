Após cerca de 10 anos as obras do novo prédio do Fórum de Rio Claro, que está sendo construído na Cidade Judiciária, localizada na Av. Ulysses Guimarães, s/n, na Vila Nova está próxima de ser concluída.

Na manhã desta terça-feira(3) o prefeito Juninho da Padaria, acompanhado do diretor do fórum de Rio Claro, Cláudio Luís Pavão, representantes do executivo e legislativo e de membros da construtora responsável pela obra estiveram visitando o local.

As novas instalações estarão aptas a abrigar até 5 varas, em uma área construída de 4.600m². De acordo com a construtora 90% das obras está pronta e em 120 dias o prédio deve ser entregue. A partir dai um responsável do Tribunal de Justiça virá ao local para poder equipar o novo fórum. Segundo o diretor do fórum Cláudio Pavão este processo já está em tramitação.

Mais informações no JC desta quarta-feira(4).