Tenente-coronel Paulo Roberto Nucci Júnior assume o comando do 37º Batalhão da Polícia Militar focando no combate ao crime organizado e integração regional
O novo comandante do 37º BPMI, tenente-coronel Paulo Roberto Nucci Júnior, assumiu oficialmente a liderança do policiamento em Rio Claro e região. Natural de São Carlos, o oficial possui quase 30 anos de experiência na Polícia Militar e substitui o coronel Peixoto, que seguiu para o batalhão de Limeira. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Nucci destacou que sua gestão priorizará o trabalho operacional e a redução de índices criminais.
Trajetória e experiência operacional
Com formação na Academia do Barro Branco, o novo comandante do 37º BPMI iniciou sua carreira na zona sul de São Paulo, atuando em áreas como Capão Redondo e Jardim Ângela. Antes de chegar a Rio Claro, o oficial comandou o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Piracicaba. Essa experiência em unidades especializadas é vista como fundamental para o combate a facções e ao crime organizado na região.
Foco na redução de homicídios e roubos
Um dos principais desafios do novo comandante do 37º BPMI é manter a tendência de queda nos crimes violentos em Rio Claro. O oficial ressaltou que a cidade apresentou melhorias significativas nos índices de furtos e roubos de veículos nos últimos meses. “Nosso foco é o trabalho operacional para proteger as pessoas de bem e sufocar a criminalidade”, afirmou o tenente-coronel.
Integração e participação da comunidade
Nucci enfatizou a importância do trabalho conjunto entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e o Ministério Público. Além da integração entre as forças, o novo comandante do 37º BPMI reforçou que a colaboração da população por meio de denúncias é essencial para o sucesso das operações. Segundo ele, a tecnologia e o monitoramento por câmeras serão aliados constantes na nova gestão.