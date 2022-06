Os moradores do bairro São Bento, na região rural de Rio Claro, voltam a sofrer com problemas no acesso à localidade. Na manhã de sábado (11), uma ponte de madeira cedeu após acidente com um caminhão que trafegava no trecho. A estrutura ficou completamente destruída. O motorista sofreu apenas lesões leves. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e até o fechamento desta edição estava se resolvendo uma ação para a retirada do veículo pesado do local.

A Secretaria Municipal de Obras também atendeu os moradores. Segundo informações, há algum tempo que está em processo licitatório a reforma da referida ponte, que requer madeiramento especial. Havia uma orientação para que veículos pesados não trafegassem no trecho. Uma segunda estrada municipal, mais longa, dá acesso às moradias dos residentes da zona rural.

O problema expõe mais uma vez o drama que vivem esses munícipes. Desde o começo do ano passado que o principal acesso pela Rodovia Washington Luís (SP-310) foi fechado pela concessionária Eixo-SP. Desta forma, os moradores só conseguem chegar às suas casas através das estradas municipais de terra. Há meses que vários vereadores vêm cobrando melhorias. Já a Prefeitura de Rio Claro buscou por algumas vezes diálogo junto ao Governo de São Paulo, através da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), para liberar o acesso principal, fato que não ocorreu até o momento.

Andreia Thomazzella, moradora do São Bento, lamenta novamente a situação e lembra que o segundo acesso, com o caminho mais longo, oferece perigo. “A gente consegue até usar, mas é estrada de terra e é do outro lado, uma estrada muito perigosa onde sempre têm assaltos, muito isolada. Dependemos dessa ponte para levar nossos filhos nas escolas”, afirma.

Há alguns meses, projeto de lei do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) foi aprovado na Câmara Municipal e que prevê regras de acesso a uma das estradas municipais. É um aceno da administração para tentar “sensibilizar” a concessionária sobre controle de veículos. Ainda assim, não foi suficiente e os moradores seguem ainda mais isolados.

Acesso

Desde o começo do ano passado que o principal acesso pela Rodovia Washington Luís (SP-310) foi fechado pela Eixo-SP.