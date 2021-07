Nova queda de temperatura prevista para esta semana mobiliza Rio Claro no atendimento a pessoas em situação de rua. A Operação Inverno, iniciada no final do mês passado será intensificada no período de quarta-feira (28) a domingo (1). Entre as novidades, o acolhimento será estendido aos animais de estimação dos moradores de rua. As pessoas atendidas farão testes e tomarão a vacina da Covid-19 e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) iniciarão a busca ativa uma hora mais cedo, às 17 horas, com atendimento mantido até as 22 horas.

Esses e outros detalhes foram definidos em reunião terça-feira (27) no paço municipal, entre representantes da prefeitura, da Frente Parlamentar das Pessoas em Situação de Rua e colaboradores. “A mobilização para garantir um pouco mais de conforto aos que vivem nas ruas mostra como Rio Claro se preocupa com os menos favorecidos e une esforços pelos mais vulneráveis”, comenta o prefeito Gustavo Perissinotto.

Além do acolhimento, os cuidados com a pandemia também mobilizam os organizadores. A Secretaria Municipal de Saúde aplicará testes de Covid-19 nas pessoas atendidas, e aqueles que não se vacinaram poderão receber dose do imunizante. Além disso, o município providenciou uma área, isolada, reservada aos que testarem positivo para a doença.

No total, o município disponibiliza 50 vagas para acolher moradores de rua na Operação Inverno deste ano. “Desde a primeira frente fria deste inverno, além da casa de passagem reservamos local de atendimento no Centro Dia do Idoso do bairro Palmeiras, que está com atividades suspensas para a terceira idade devido à pandemia”, esclarece a secretária municipal do Desenvolvimento Social, Vilma Spricigo.

A reunião de terça-feira contou com a presença da presidente da Frente Parlamentar das Pessoas em Situação de Rua, vereadora Carol Gomes, e do vereador Geraldo Voluntário. Os vereadores Tiago Yamamoto, Diego Gonzales, Luciano Bonsucesso e Alessandro Almeida estiveram representados. Também participaram representantes da Guarda Civil Municipal, secretarias municipais da Saúde, do Desenvolvimento Social e da Educação, gabinete do prefeito, Fundo Social e Defesa Civil.

Das 50 vagas oferecidas pelo município, 30 são na casa de passagem e 20 no Centro Dia, para onde a Secretaria Municipal de Esportes está encaminhando cerca de 20 colchões. Também no Centro Dia serão instaladas as casinhas para animais dos moradores de rua. Os abrigos dos animais estão sendo providenciados pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O vereador Alessandro Almeida providenciará comida para os animais de estimação. A ONG Anjos de Focinho e a União de Amigos (Udam) também vão colaborar.

Nas duas unidades de acolhimento os atendidos recebem jantar, café da manhã, troca de roupa e podem tomar banho. Quando as pessoas não querem ir aos pontos de acolhimento, a equipe do Desenvolvimento Social oferece cobertor, lanche e chocolate quente. As buscas ativas nesse período mais frio serão feitas com acompanhamento da Defesa Civil. Já a Guarda Municipal prestará auxílio com equipes nas duas unidades de acolhimento.

Além disso, as pessoas podem ajudar fazendo doações de roupas, especialmente moletons e roupas íntimas para adultos. A campanha do agasalho está sendo realizada pelo Fundo Social de Solidariedade. As doações são recebidas no paço municipal em horário comercial ou no barracão do Fundo Social da Rua 1-B das 8 às 12 horas.

A Operação Inverno de Rio Claro está programada para terminar em 31 de agosto, mas pode ser prolongada se houver necessidade.