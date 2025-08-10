A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, uma nova ligação de esgoto na rua 6 A, altura do número 24, no bairro Vila Alemã. O serviço está programado para ter início às 7h30, com previsão de término às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, o trecho da rua 6 A – localizado entre as avenidas 24 A e 22 A – permanecerá interditado. Os motoristas encontrarão desvio à esquerda na avenida 24 e depois à direita na rua 7 A, para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da intervenção vai contar com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação da via ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.