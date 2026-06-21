A nova edição da revista JC Magazine chega neste domingo com o Jornal Cidade. Conheça as reportagens sobre a Acirc, Colégio Bilac e a história de Rio Claro.

Publicação que acompanha o Jornal Cidade resgata tradições locais, homenageia a Acirc e destaca o desenvolvimento do município em 2026

A nova edição da revista JC Magazine chega neste domingo (21) junto com o Jornal Cidade, resgatando lugares e pessoas que merecem o reconhecimento, mas também exaltando as iniciativas que contribuem para viabilizar o futuro. A construção de um amanhã promissor passa, necessariamente, pela valorização das tradições de um lugar, da história já construída e dos cidadãos que ajudaram a pavimentar o caminho com trabalho e dedicação. Os assinantes recebem a revista em casa. Já nas bancas, quem comprar um exemplar do Jornal Cidade leva também a nova edição da JC Magazine.

A capa desta edição traz em destaque a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc). Trata-se de uma instituição centenária que sempre esteve ao lado das empresas, buscando soluções para facilitar a rotina dos que executam a tarefa de empreender no Brasil, contribuindo para o progresso da indústria e do comércio de Rio Claro e região.

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Resgate histórico e o futuro de Rio Claro na JC Magazine

História é o que também não falta ao extinto Colégio Bilac, responsável pela formação de várias gerações de profissionais das áreas de Contabilidade e Administração, proporcionando mão de obra para o mercado de trabalho. Nos relatos dos ex-alunos reunidos pela revista JC Magazine, sobressaem a valorização e a gratidão pelo ensino recebido.

Nesse contexto da busca pela evolução, a publicação mostra a importância de preservar o legado. Na Cultura, a Pinacoteca Municipal chega aos seus 60 anos com um acervo cujas obras ajudam a contar a história local. Há um respeito ao passado, mas com olhar atento para o futuro, como na reportagem sobre as transformações na Rua 14, via que foi crescendo junto com Rio Claro, ganhando novas funções e se tornando um importante corredor comercial.

Qualidade de vida, saúde e bem-estar

Quando o assunto é o futuro, a qualidade de vida também precisa ser o foco. A busca pelo equilíbrio é tema desta edição da revista JC Magazine, que apresenta pessoas que não abrem mão dos cuidados com a saúde física, mas que incluem nessa rotina os momentos de diversão e integração com os outros para o bem-estar mental.

A espiritualidade é outro pilar abordado. Nos relatos dos peregrinos, a publicação traz a experiência da busca pelo divino no Caminho da Fé, em que corpo e mente são desafiados a superar limites, ao mesmo tempo em que a convivência em grupo resgata a partilha. A saúde também está entre os temas dos colunistas, que falam ainda sobre Moda, Turismo, Decoração e de rio-clarenses que são destaque pelo mundo.