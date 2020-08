A partir da próxima quarta-feira (2), os leitores do JC passarão a contar com um material de apoio para trabalhar o interesse pela leitura junto às crianças. O projeto é do grupo de estudos e pesquisas do LABINTEC (Laboratório de Inclusão e Tecnologia da UFSCar – Universidade Federal de São Carlos câmpus Araras).

“Desta forma, o objetivo da coluna é ensinar de maneira lúdica ciências e matemática, além é claro de valores como cidadania, amizade, empatia e a importância da diversidade. O intuito também é que os responsáveis leiam ou incentivem as crianças a ler criando assim nelas o hábito da leitura”, explicam os organizadores.

O LABINTEC é composto por pesquisadores que realizam pesquisa na área do ensino de ciências e matemática em uma perspectiva inclusiva, e faz parte do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do câmpus de Araras da UFSCar.

O grupo é composto por professores doutores, mestres e estudantes de graduação e pós-graduação, todos eles possuem experiência e realizam pesquisa na área da educação, mais especificamente no ensino de ciências e matemática, visando a uma melhor educação. No momento duas pesquisas de mestrado trabalham com a questão do uso da literatura para o ensino de conteúdos científicos.

Quatro pesquisadores serão responsáveis pela autoria dos textos inéditos:

Michele Batista: licenciada em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestranda no programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de São Carlos – Câmpus Araras. Moradora de Rio Claro, é escritora independente para crianças e adolescentes com mais de dez milhões de leituras na plataforma online Wattpad.

Estéfano Vizconde Veraszto: é professor na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Araras. coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. E coordenador do LABINTEC (Laboratório de Inclusão e Tecnologia da UFSCar de Araras).

Luciana Maria Estevam Marques: pedagoga há 22 anos, atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental I no ensino público e privado na cidade de Mogi Guaçu. Escreve nas horas vagas e desenvolve trabalhos com poemas e paródias envolvendo os conteúdos curriculares.

Camila Brito Vicente: pedagoga, apaixonada pela família, pela arte e pelo mundo dos livros. Camila é pedagoga formada pela UNICEP-RC e participa do grupo de estudos do Labintec.

Conheça

A mais nova coluna de contos será veiculada às quartas-feiras no Jornal Cidade. A cada semana, um autor trará conto inédito para que os pais leiam para as crianças em casa