O IBGE publicou neste mês de novembro a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022. A novidade deste ‘Nomes no Brasil’ é a inclusão dos sobrenomes. Entre quase 130 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010. O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população.

Em Rio Claro, o Jornal Cidade encontrou uma representante que reúne na certidão de nascimento os campeões apontados pelo IBGE. Moradora do bairro Consolação, Maria José da Silva é uma mulher ativa, de bem com a vida e que tem uma história curiosa sobre o registro do nome. Ela nasceu na cidade de Fernão, que fica aproximadamente 240 quilômetros de Rio Claro: “Minha mãe chamava Virgínia e meu pai Benedito. Eu sou a quinta filha deles de oito que tiveram. Meu nome foi definido depois da minha mãe fazer uma promessa. Onde morávamos e naquela época não costumava registrar a criança logo que nascia. Quando eu tinha um ano minha mãe conta que fiquei muito doente com o “mal de simioto”. Fiquei pele e osso e ela muito devota de Nossa Senhora Aparecida fez uma promessa que se eu ficasse curada eu seria registrada com o nome de Maria José. Não tínhamos acesso a médico, hospital, nada. Fui levada em uma benzedeira por nove meses, todas as sextas-feiras até receber o milagre da cura. Foi então que com dois anos eu fui registrada”, conta.

Maria José acha interessante ter na certidão os dois nomes mais populares do Brasil, além do sobrenome Silva que é campeão também mas afirma que gosta mais ou menos do nome: “Acho bonita a história e a devoção que minha mãe teve mas de verdade eu prefiro que as pessoas me chamem de ‘Zezé’, eu gosto mais”, diz ela bem humorada. Na família outras duas irmãs levam Maria no nome: Maria Aparecida e Helena Maria. Hoje se considera rio-clarense de coração e aos 58 anos trabalha como doméstica no período da manhã e no tempo livre cuida do corpo e da mente como ninguém. Faz aulas de hidroginástica, musculação, natação, zumba e ginástica de rua o que segundo ela foi bom para a sua saúde: “Emagreci, acabou minhas dores no joelho e melhorou o meu humor”, revela.

Mais sobre a pesquisa

O site do IBGE disponibiliza os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Rankings de nomes e sobrenomes também podem ser gerados de acordo com o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da federação ou municípios. “A versão anterior do Nomes no Brasil, lançada em 2016 com dados do Censo 2010, foi um sucesso absoluto e inesperado de público. Agora que temos a real dimensão do grande interesse da sociedade por dados sobre nomes, quisemos não só atualizar o site com dados do censo mais recente, como acrescentar mais dimensões para se explorar”, ressalta Rodrigo Almeida Rego, gerente de Inovação e Desenvolvimento no IBGE e responsável pelo projeto.

Faça uma busca pelo seu nome e sobrenome e descubra em qual posição do ranking você está!

https://censo2022.ibge.gov.br/nomes