Sessão retornou ontem. Na oportunidade, também foram formadas as novas composições das comissões permanentes

A primeira sessão ordinária do ano na Câmara Municipal voltou com do jeito que o Governo Gustavo Perissinotto (PSD) não gosta: num emaranhado de críticas. O que era para ser apenas uma sessão de votação das composições das comissões temáticas permanentes se transformou em longos discursos de críticas dos vereadores a situações envolvendo a Prefeitura de Rio Claro. E a maneira encontrada foi uma atípica ‘união’ entre oposição e a própria base governista que, até tentou fazer certos elogios, mas também desandou a cobrar por ações do prefeito.

O arranque foi dado por Rafael Andreeta (Republicanos), que destacou problemas com mato alto, horários reduzidos no transporte público, falta de água, entre outras queixas, citando o prefeito Gustavo e seu time de secretários. “No Governo Juninho tomaram a caneta dele. [Agora no Gustavo] secretários e diretores que não atendem telefone. Se me sacanearem, vocês podem aguardar”, declarou.

Foi a combustão necessária para os demais também tomarem partido. Vieram Néia Garcia (PL), Rodrigo Guedes (União Brasil), Tiemi Nevoeiro (Republicanos) e Val Demarchi (PL), todos que também fazem oposição à atual gestão, citarem situações envolvendo problemas recorrentes na cidade. O mato alto nas escolas foi um ponto em destaque às vésperas do retorno do ano letivo.

Em determinado momento da sessão, os vereadores da base governista começaram a pegar carona na fila de críticas. Hernani Leonhardt (MDB – partido da vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme) avisou o prefeito: “Está na hora de chamar o secretariado para conversar. Gustavo precisa acordar”, disse. O colega de partido, Ananias do Espetinho, também jogou responsabilidade na gestão ao dizer que está fazendo cobranças e aguarda soluções pelos bairros.

Pelo Progressistas, o primeiro-secretário Adriano La Torre cutucou. “Não sou o líder do governo [esse é Serginho Carnevale], mas Gustavo, faça mudanças [no secretariado]. Veja quem está do seu lado”, pontuou. No PSD, partido do próprio prefeito, a onda de insatisfação também foi notória.

“[Precisa] melhorar o diálogo com os secretários”, disse Eric Tatu. Elias Custódio criticou a morosidade da Secretaria Municipal de Justiça em resolver as pendências para o novo decreto do IPTU Solidário. “Estão empurrando com a barriga”, declarou. Diego Gonzales afirmou que “falta planejamento” nos tratos da Educação. Ao final da sessão, foram votadas as novas composições das comissões permanentes. Confira a lista ao longo da semana no JC.