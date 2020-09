Fechado há mais de sete anos, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, é um dos principais símbolos da Independência do Brasil. Localizado onde Dom Pedro I declarou a independência em 7 de Setembro de 1822, o museu possui um extenso acervo dedicado à data histórica para o país e passa por obras para que possa ser reaberto ao público.

Nesta segunda (7), o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, divulgou um vídeo no qual destaca a importância do Museu da Independência e comenta sobre o andamento das obras, que foram retomadas há exatamente um ano.

Segundo o Governador, as obras devem ser finalizadas e entregues em Setembro de 2022, quando o Brasil completará 200 anos de sua independência.

“No Dia da Independência, compartilho com vocês a obra de restauro do Novo Museu do Ipiranga. Quando assumi o Governo de SP em janeiro de 2019, o Museu estava fechado há 7 anos e sem perspectiva de voltar a funcionar. Rapidamente viabilizamos recursos de empresas privadas, totalizando R$ 160 milhões. As obras estão aceleradas e, em setembro de 2022, entregaremos o Novo Museu do Ipiranga restaurado e ampliado para a celebração dos 200 anos da nossa independência”, completou Doria, em nota.