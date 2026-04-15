Defesa Civil de Rio Claro. Foto: Divulgação

Evento no Palácio dos Bandeirantes marcou aniversário da instituição e anúncio de novos investimentos em tecnologia e radares meteorológicos

A Defesa Civil de Rio Claro esteve presente na solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes, na última terça-feira (14), em celebração aos 50 anos da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O supervisor da unidade rio-clarense, Danilo de Almeida Kuroishi, acompanhou o evento, que destacou o fortalecimento das ações de proteção e novos aportes financeiros para o setor.

“Uma satisfação muito grande como profissional acompanhar este momento, ainda mais com anúncios de investimentos em tecnologia, pesquisa e fortalecimento das defesas civis municipais”, declarou Kuroishi. A presença da Defesa Civil de Rio Claro reforça a integração entre o município e o estado na gestão de riscos e desastres.

Danilo de Almeida Kuroishi, supervisor da Defesa Civil de RC, no Palácio dos Bandeirantes

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Investimento em radares e tecnologia

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a destinação de R$ 110 milhões para a aquisição de oito novos radares meteorológicos. A iniciativa, realizada em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a SP Águas, visa ampliar a capacidade de previsão e a emissão antecipada de alertas em todo o território paulista.

Segundo o governador, o uso da tecnologia é fundamental para salvar vidas. “Isso significa melhorar a precisão e a velocidade das nossas previsões para conseguirmos estruturar as nossas comunidades para agir com velocidade”, afirmou Tarcísio de Freitas.

História e atuação da Defesa Civil

Ao completar cinco décadas, a Defesa Civil paulista consolida-se como uma referência nacional em proteção à vida. Vinculada ao Gabinete do Governador, a instituição atua de forma integrada com as prefeituras, secretarias e entidades parceiras. O foco principal é a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação diante de desastres naturais ou tecnológicos.

Em Rio Claro e em todo o estado, o serviço de emergência da Defesa Civil pode ser acionado pelo telefone 199, com atendimento disponível 24 horas por dia para o fortalecimento da resiliência das comunidades.