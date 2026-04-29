Nas primeiras horas da manhã, o Jardim Público de Rio Claro apresentava um cenário diferenciado, encoberto por denso nevoeiro que marcou o amanhecer na cidade

Fenômeno marcou o início da manhã devido à alta umidade; previsão do tempo em Rio Claro aponta possibilidade de chuvas isoladas à tarde

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quarta-feira (29) indica que um sistema frontal permanece na altura do litoral do estado de São Paulo. Essa condição meteorológica mantém o céu com variação de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões paulistas, especialmente nos setores oeste, sul e leste do estado no decorrer do período da tarde.

As temperaturas apresentam um comportamento típico de outono, com marcas amenas no início da manhã e elevação significativa durante a tarde. No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje foi de 18.9°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 31°C.

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Por que ocorreu o nevoeiro?

No início desta manhã, foi registrada a ocorrência de nevoeiros em diferentes pontos de Rio Claro. De acordo com a análise técnica, o fenômeno é comum nesta estação e foi causado pela combinação da chuva e do calor registrados no dia anterior, o que deixou o ar com elevada umidade. Com a entrada de uma massa de ar mais frio durante a madrugada, essa umidade se condensou, resultando na formação do nevoeiro.

Os dados meteorológicos são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.

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