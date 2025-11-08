A Câmara Municipal de Rio Claro passará a contar com uma nova vereadora a partir de segunda-feira, 10 de novembro. Isto por que a presidente do PL Rio Claro, Néia Garcia, assumirá o cargo na bancada do partido na próxima sessão ordinária. A futura vereadora chega para ocupar o lugar deixado pelo então vereador Moisés Marques, do PL, que foi cassado na semana passada após voto da maioria dos parlamentares e perdeu o mandato. Ao JC, Néia falou sobre a expectativa para ocupar a vereança, o trabalho que pretende seguir e alinha de oposição ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD).

Qual expectativa para a posse como segunda vereadora neste mandato na Câmara Municipal?

Sempre defendi a participação da mulher em todas as esferas. Acredito que a mulher é protagonista da sua história, ela tem sensibilidade, força e transforma. Se somos maioria do eleitorado feminino, mais de 52%, então nós precisamos dessa representatividade efetiva das mulheres. Então chego nesta casa com o coração, além de grato, também imbuído desse compromisso de fomentar a participação da mulher na política.

A sua chegada ocorre em meio à polêmica cassação de Moisés, do seu partido. Como enxergou este momento?

Gostaria de chegar à Câmara Municipal em outro momento que este. É realmente um momento delicado, porém é importante destacar que sou a primeira suplente do partido, então não irei substituir uma cadeira, eu irei ocupar a cadeira que sou legítima pelos 1027 votos que tive na última eleição e farei isso com muita serenidade e muita responsabilidade.

Após a cassação de Moisés, o PL reafirmou ser oposição a Gustavo. Como pretende tirar projetos do papel sendo oposição?

Agora é o momento de reflexão não apenas sobre esse episódio da cassação do ex-vereador, mas também de outros escândalos que infelizmente trouxeram prejuízos ao nosso partido. Vamos fortalecer a nossa base local, trabalhar incansavelmente para reverter toda a situação e dar sequência ao nosso trabalho. É importante continuar firme defendendo as nossas pautas conservadoras, nós temos uma população expressivamente conservadora da direita. E as eleições de 2026 está às portas então seguiremos firmes. Reafirmo que nós seremos sempre oposição e não abriremos mão dos nossos princípios e valores, sempre com muita ética e responsabilidade no que vamos fazer, mas sempre construindo com muito diálogo só que acima de tudo os interesses da população têm que estar em primeiro lugar e é isso que vou defender sempre.

Quais serão as áreas públicas de foco do seu mandato?