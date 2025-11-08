A Câmara Municipal de Rio Claro passará a contar com uma nova vereadora a partir de segunda-feira, 10 de novembro. Isto por que a presidente do PL Rio Claro, Néia Garcia, assumirá o cargo na bancada do partido na próxima sessão ordinária. A futura vereadora chega para ocupar o lugar deixado pelo então vereador Moisés Marques, do PL, que foi cassado na semana passada após voto da maioria dos parlamentares e perdeu o mandato. Ao JC, Néia falou sobre a expectativa para ocupar a vereança, o trabalho que pretende seguir e alinha de oposição ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD).
Qual expectativa para a posse como segunda vereadora neste mandato na Câmara Municipal?
Sempre defendi a participação da mulher em todas as esferas. Acredito que a mulher é protagonista da sua história, ela tem sensibilidade, força e transforma. Se somos maioria do eleitorado feminino, mais de 52%, então nós precisamos dessa representatividade efetiva das mulheres. Então chego nesta casa com o coração, além de grato, também imbuído desse compromisso de fomentar a participação da mulher na política.
A sua chegada ocorre em meio à polêmica cassação de Moisés, do seu partido. Como enxergou este momento?
Gostaria de chegar à Câmara Municipal em outro momento que este. É realmente um momento delicado, porém é importante destacar que sou a primeira suplente do partido, então não irei substituir uma cadeira, eu irei ocupar a cadeira que sou legítima pelos 1027 votos que tive na última eleição e farei isso com muita serenidade e muita responsabilidade.
Após a cassação de Moisés, o PL reafirmou ser oposição a Gustavo. Como pretende tirar projetos do papel sendo oposição?
Agora é o momento de reflexão não apenas sobre esse episódio da cassação do ex-vereador, mas também de outros escândalos que infelizmente trouxeram prejuízos ao nosso partido. Vamos fortalecer a nossa base local, trabalhar incansavelmente para reverter toda a situação e dar sequência ao nosso trabalho. É importante continuar firme defendendo as nossas pautas conservadoras, nós temos uma população expressivamente conservadora da direita. E as eleições de 2026 está às portas então seguiremos firmes. Reafirmo que nós seremos sempre oposição e não abriremos mão dos nossos princípios e valores, sempre com muita ética e responsabilidade no que vamos fazer, mas sempre construindo com muito diálogo só que acima de tudo os interesses da população têm que estar em primeiro lugar e é isso que vou defender sempre.
Quais serão as áreas públicas de foco do seu mandato?
Sempre acreditei que Rio Claro tem potencial pra crescer e pra se desenvolver e defendo o crescimento econômico de Rio Claro, por isso estou preparada para defender os interesses econômicos e sociais da nossa cidade, mas vou trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade. Nós precisamos de geração de renda, de desenvolvimento econômico, de muito trabalho, muita oferta de emprego. Nós precisamos de investimentos, do nosso polo industrial, da valorização do nosso comércio local, dos nossos empreendedores então esta é uma área que que pretendo trabalhar com muita garra. Estarei ao lado de todas as comissões na Câmara Municipal quero poder contribuir com todas as áreas sempre defendendo a saúde a educação, são primordiais, mas também defendo que a nossa cidade vem a ser uma cidade de oportunidades.