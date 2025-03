Equipe conquistou 97 medalhas na competição realizada na AFA, em Pirassununga

A equipe de natação Master Rio Claro “Lúcia Borges” brilhou no 5º Torneio na AFA (Academia da Força Aérea), em Pirassununga, realizado no último dia 15 de março na região. Sob o comando de Dennis Scatolin, os nadadores conquistaram troféus importantes para a cidade de Rio Claro.

Na categoria feminino principiante, a equipe ficou no segundo lugar. A mesma posição foi alcançada pelos atletas no módulo do masculino principiante. Já no feminino principal, a equipe rio-clarense chegou ao celebrado terceiro lugar, também mesma posição obtida pelos resultados do grupo no masculino principal. Já na categoria geral por equipe, o time ficou no segundo lugar, motivo também de comemoração pelos nadadores.

Ao todo, a Master Rio Claro trouxe 22 medalhas de ouro, 39 medalhas de prata e 36 medalhas de bronze. Com 78 atletas disputando 160 provas, o torneio realizado na cidade onde fica a sede da AFA foi marcado por um alto nível de competição e vários recordes pessoais batidos. O técnico Dennis Scatolin destacou o espírito de união do grupo, que os próprios atletas chamam de família.

Quem deseja fazer parte da equipe pode comparecer à piscina municipal aos sábados, às 10h, e conversar com o técnico. O próximo desafio da equipe será no mês de abril, no dia 12, em Limeira, no clube Grão São João, onde terão a oportunidade de trazer mais medalhas para enriquecer o esporte rio-clarense.