Miguel é o primeiro bebê do ano em Rio Claro
O ano de 2026 começou com surpresas para a família de Isabela Natalie Rocatelli Sumeira, de 34 anos, e de seu esposo, Bruno Sumeira. A chegada do primeiro filho, Miguel, estava prevista para acontecer no dia 8 de janeiro, logo aí, mas o pequenino não aguentou esperar e mal o ano virou e Miguel já quis vir ao mundo.
Pesando 3.080 quilos e de 38 semanas completas de gestação, Miguel Sumeira nasceu na maternidade do Hospital Santa Filomena na quinta-feira, primeiro de janeiro, às 13h33.
Vivendo a emoção do primeiro filho, Isabela fala um pouco sobre este sentimento.“É uma mistura, né, coisas novas acontecendo, coisas que vamos aprender, mas é uma alegria muito grande, que não tem nem como explicar, um amor imenso, uma felicidade”, disse ela à reportagem do Jornal Cidade.
A mãe conta ainda que aproveitou a virada do ano normalmente, até às 4 da manhã, de forma harmoniosa e tranquila e que acredita que o bebê realmente nasceria na data programada. “Passei a ceia na casa da manhã mãe, comi bem, fui dormir por volta das 4 horas da manhã, quando era 11 horas senti algo, como se fosse um soco, ali logo minha bolsa rompeu e viemos para o hospital, foi uma correria, mas graças a Deus deu tudo certo e agora é só agradecer”, finalizou a mãe, com Miguel nos braços e bastante emocionada com o presente para lá de especial que recebeu no começo do ano.
Gael nasceu dia 1º, às 17h34
Gael da Silva Bicalho veio ao mundo pesando 3.035 quilos, com 47 centímetros, às 17h34, no dia 01/01/2026, na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.
Filho de Pâmela Caroline da Silva de Araujo, de 30 anos e Fagner dos Santos Bicalho, o pequeno Gael foi muito desejado!
Mãe de “segunda viagem”, Pâmela tem também Emanuela, de cinco anos e conta que ficou muito feliz com a chegada do caçula, por ser o primeiro menino da família.
Noah nasceu dia 02, às 17h16
O primeiro nascimento do ano no Hospital da Unimed de Rio Claro ocorreu no dia 02 de janeiro, sexta-feira, às 17h16. Noah Felipe Miedzieliski veio ao mundo pesando 3.325 quilos e medindo 46,5 cm.
O pequeno também é o primeiro filho do casal Alana kalini Miedzieliski e Jonas Felipe de Souza, que celebraram com muita felicidade e amor a chegada no novo membro da família!