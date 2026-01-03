Miguel, Gael e Noah

Miguel é o primeiro bebê do ano em Rio Claro

O ano de 2026 começou com surpresas para a família de Isabela Natalie Rocatelli Sumeira, de 34 anos, e de seu esposo, Bruno Sumeira. A chegada do primeiro filho, Miguel, estava prevista para acontecer no dia 8 de janeiro, logo aí, mas o pequenino não aguentou esperar e mal o ano virou e Miguel já quis vir ao mundo.

Pesando 3.080 quilos e de 38 semanas completas de gestação, Miguel Sumeira nasceu na maternidade do Hospital Santa Filomena na quinta-feira, primeiro de janeiro, às 13h33.

Vivendo a emoção do primeiro filho, Isabela fala um pouco sobre este sentimento.“É uma mistura, né, coisas novas acontecendo, coisas que vamos aprender, mas é uma alegria muito grande, que não tem nem como explicar, um amor imenso, uma felicidade”, disse ela à reportagem do Jornal Cidade.

A mãe conta ainda que aproveitou a virada do ano normalmente, até às 4 da manhã, de forma harmoniosa e tranquila e que acredita que o bebê realmente nasceria na data programada. “Passei a ceia na casa da manhã mãe, comi bem, fui dormir por volta das 4 horas da manhã, quando era 11 horas senti algo, como se fosse um soco, ali logo minha bolsa rompeu e viemos para o hospital, foi uma correria, mas graças a Deus deu tudo certo e agora é só agradecer”, finalizou a mãe, com Miguel nos braços e bastante emocionada com o presente para lá de especial que recebeu no começo do ano.

Miguel nasceu no Hospital Santa Filomena Miguel com os pais Isabela e Bruno logo após o nascimento Isabela segura seu primogênito

Gael nasceu dia 1º, às 17h34

Gael da Silva Bicalho veio ao mundo pesando 3.035 quilos, com 47 centímetros, às 17h34, no dia 01/01/2026, na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.

Filho de Pâmela Caroline da Silva de Araujo, de 30 anos e Fagner dos Santos Bicalho, o pequeno Gael foi muito desejado!

Mãe de “segunda viagem”, Pâmela tem também Emanuela, de cinco anos e conta que ficou muito feliz com a chegada do caçula, por ser o primeiro menino da família.

Gael nasceu na Santa Casa de Rio Claro O

bebê é o segundo filho de Pamela

Noah nasceu dia 02, às 17h16

O primeiro nascimento do ano no Hospital da Unimed de Rio Claro ocorreu no dia 02 de janeiro, sexta-feira, às 17h16. Noah Felipe Miedzieliski veio ao mundo pesando 3.325 quilos e medindo 46,5 cm.

O pequeno também é o primeiro filho do casal Alana kalini Miedzieliski e Jonas Felipe de Souza, que celebraram com muita felicidade e amor a chegada no novo membro da família!