Boletim epidemiológico divulgado na última sexta-feira (31) pela Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais uma morte provocada por Covid-19, totalizando 79 óbitos. Com 98 novos infectados pelo coronavírus, o município fechou o mês de julho com 2.833 positivos.

Apesar dos crescentes casos da doença e de óbitos, os números representam 50,5% do projetado pelo Grupo de Trabalho (GT) da Unesp para o mês de julho, caso medidas rigorosas não fossem tomadas no controle da pandemia localmente.

Segundo os estudos do GT, a velocidade de transmissão medida pelo Rt, que estava alta entre o fim de maio e início de junho, levou à projeção de 5,6 mil casos da doença para o último mês. Permanecer na zona vermelha (fase 1) do Plano SP, a adoção de distanciamento social, higiene e uso de máscaras mostraram efeito no enfrentamento da doença.

Para o prefeito João Teixeira Junior, as ações pautadas em parâmetros técnicos e acadêmicos, com o entendimento da população, colaboraram para os índices. “Infelizmente, temos elevado número de óbitos e casos confirmados, mas o cenário poderia ser ainda pior. Ficamos abaixo dos números estimados a partir das restrições impostas, porém não podemos subestimar a doença e nem afrouxar as medidas de segurança”, destaca.

Juninho reforça que os dados da Unesp balizam os trabalhos do poder público, colaborando para a luta contra o novo coronavírus. “Não abrimos mão em salvar vidas. Todos os esforços têm colaborado para enfrentarmos este momento difícil”, completa o prefeito.

Atenção

O Grupo de Trabalho da Unesp reforça que medidas de segurança adotadas favoreceram cenário, mas ainda não há motivos para relaxar. Com tantos casos ativos, a taxa de hospitalizações ainda é alta e, nos últimos dias, o número de óbitos bateu recordes.

Colaboração

“Que continuemos a respeitar as medidas de segurança para salvar vidas e, também, avançar de fase no Plano SP”, diz Juninho.