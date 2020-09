O feriado de 7 de Setembro, comemorado na segunda-feira, alterará o funcionamento de repartições públicas e outros serviços.

Comércio

As lojas do chamado comércio de rua estarão fechadas na segunda-feira

Publicidade

O Shopping estará aberto no feriado e as lojas funcionarão das 13h às 19h, e a Praça de Alimentação das 12h às 20h.

Coleta de lixo

Será realizada normalmente no dia 7 de setembro. Os moradores de bairros onde há coleta nesses dias podem colocar o material para ser recolhido. O ecoponto terá horário especial na segunda-feira, das 8h às 12h. O serviço de cata-bagulho não terá atendimento.

Bancos e lotéricas

Não terão expediente. Nessa data, os bancos oferecem diversos canais eletrônicos para a realização de transações. As contas que vencem no feriado podem ser pagas no dia útil seguinte sem multas ou juros.

Saúde

No final de semana prolongado, o atendimento emergencial na rede municipal de saúde será feito em plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados deve procurar o P.A. do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272 para suspeita de Covid, ou a da Avenida 29, entre as ruas 12 e 13, telefone 3522-1818. O Samu atende 24 horas pela linha 192.

Daae

Atendimento será feito por plantão 24 horas, na linha 0800-505-5200.