Reunião do Clube dos 21 Irmãos Amigos de Rio Claro no Paço Municipal em 2019

Em meio à pandemia da Covid-19, clubes como o 21 Irmãos Amigos de Rio Claro também tiveram que interromper suas reuniões presenciais, mas isso não quer dizer que o trabalho parou. É o que explica o presidente do clube Pedro Zonta, ao falar sobre as comemorações do 7 de Setembro.

“Para não deixar de executar esta comemoração a essa data tão importante para nós, brasileiros, portanto optamos por nos reunir virtualmente, seguindo o mesmo protocolo de nossas reuniões presenciais, com palestra alusiva à data e com a participação de convidados. Não podemos deixar que esta pandemia faça com que um Clube com mais de 50 anos de atividades cívicas deixe de fazer a filantropia do civismo. Os irmãos amigos e irmãs amigas estão sempre prontos a demonstrar o nosso orgulho e amor pela Pátria”, afirma Zonta.

O 21 Irmãos é considerado um dos guardiões da defesa dos símbolos nacionais. Zonta explica que “há cinquenta e quatro anos distribuímos a nossa fé e o nosso amor pela Pátria, que é nosso berço, praticando continuamente a ‘Filantropia do Civismo’. Somos uma escola de civismo, onde se cultuam os valores morais e espirituais que constituem o cerne da nacionalidade. Em nossas reuniões mensais, é promovido o incentivo à consciência cívica e democrática, à divulgação de conhecimento a respeito dos estados brasileiros, através de palestras, e também ao uso intensivo e correto do hino nacional, da bandeira e dos demais símbolos da nacionalidade”.

Questionado sobre o patriotismo entre os brasileiros, o presidente do clube analisa: “Atualmente, percebemos um sério e grave processo de supressão do sentimento patriótico e, consequentemente, de ausência de sentimentos nobres, como moral e civismo, gerados, em grande parte, pelo aparelhamento das instituições públicas, crescimento assustador do desvio do dinheiro público, destruição dos parâmetros morais aceitáveis, na propagação do demérito e na decadência educacional da população. O sentimento de amor ao Brasil deve ser perene e não apenas em período eleitoral, copa do mundo e olimpíadas. É de fundamental importância que seja alimentado e fortalecido diariamente. Portanto, sim, o Patriotismo precisa ser despertado, e para isso a família e a escola exercem papel fundamental no fortalecimento da cidadania e no amor pelo Brasil”. O Clube dos 21 irmãos Amigos está com uma campanha denominada “Vamos Demonstrar Nosso Patriotismo”. É uma campanha para Setembro, o mês da Independência do Brasil, e vem sendo divulgada através das redes sociais.

“Pedimos para que a população coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa, no seu comércio, no seu carro, no seu perfil das redes. Essa campanha busca resgatar o patriotismo, mostrando o nosso orgulho, amor e devoção pelo nosso País”, finaliza Zonta.

Patriotismo

Nesta data especial para o país, o JC também relembra o fato de que, em Março, uma empresa rio-clarense confeccionou uma das maiores bandeiras do Brasil já existentes e enviou ao exército brasileiro. Confira a história no vídeo abaixo: