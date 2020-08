Em comentário no programa Globonews em Pauta, do canal por assinatura, o jornalista, sociólogo e geógrafo Demétrio Magnoli declarou que a corrupção no Brasil perdeu o glamour com a chegada do baixo clero ao poder, ao se referir às denúncias contra os filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Confira o vídeo e deixe seu comentário no nosso canal no Youtube.