Foto: Secretaria de Segurança Pública

Iniciativa do governo de SP usa imagens de segurança voluntárias para ampliar o monitoramento de vias públicas e auxiliar investigações policiais

Os proprietários de câmeras de segurança instaladas nas fachadas de empresas, residências, condomínios e outros locais são convidados a cadastrar os equipamentos no sistema da Muralha Paulista, coordenado pelo governo do Estado de São Paulo.

Em entrevista à rádio Jovem Pan News nesta quinta-feira (30), o tenente Gomes, da Polícia Militar, falou sobre os benefícios que a disponibilização das imagens pode trazer ao setor da segurança, ampliando a rede de monitoramento e facilitando o trabalho dos policiais na busca por registros dos crimes. “O objetivo é ser bem mais ágil, tanto na ação preventiva como como na elucidação de delitos que já aconteceram. A ideia é criar uma rede de videomonitoramento urbano. A ideia da Muralha é essa” explica o tenente.

Entre os requisitos para fazer o cadastramento está a regra de que as câmeras devem ser apontadas para vias públicas (para preservar a privacidade) e fazer o cadastro no portal com o uso do sistema “gov”. Demais regras podem ser conferidas no portal do colaborador. Os interessados podem fazer o cadastro através do site portaldaseguranca.sp.gov.br. O tenente também explica que o cidadão que cadastrar suas câmeras segue tento acesso às suas imagens em tempo real e pode também interromper a transmissão a qualquer momento.