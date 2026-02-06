Câmeras usam reconhecimento facial e leitores de placa

Programa Muralha Paulista utiliza inteligência e rede de câmeras em mais de 300 municípios para reduzir criminalidade e localizar foragidos em todo o Estado.

O programa Muralha Paulista, iniciativa inédita do Governo de São Paulo, já utiliza 94 mil câmeras em mais de 300 municípios paulistas. Este sistema de vigilância e inteligência não se limita apenas a radares e órgãos públicos, permitindo a participação ativa da sociedade.

Qualquer cidadão ou empresa pode colaborar com a segurança pública integrando suas câmeras ao sistema. O monitoramento em tempo real utiliza tecnologia de ponta para cruzar dados e identificar situações de risco ou atividades criminosas com agilidade.

Como funciona o monitoramento do Muralha Paulista

A rede do Muralha Paulista conta com equipamentos de reconhecimento facial e leitores de placas de veículos. Esses dados são cruzados com o Banco Nacional de Mandados de Prisão para identificar automaticamente foragidos da Justiça nas áreas monitoradas.

Além de combater a criminalidade, o sistema é uma ferramenta essencial para localizar pessoas desaparecidas e recuperar veículos furtados ou roubados. A tecnologia de análise de placas permite um cerco digital eficiente em diversas rotas do estado.

Redução nos índices criminais em São Paulo

Em 2025, o Estado de São Paulo registrou queda histórica nos principais índices criminais. De acordo com dados oficiais, houve redução em casos de homicídios, latrocínios e roubos de carga e veículos em comparação ao ano de 2024.

O tenente-coronel Rodrigo Vilardi, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle, afirma que o posicionamento estratégico das câmeras do Muralha Paulista dificulta rotas de fuga e aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança.

Passo a passo para cadastrar suas câmeras

A eficiência do programa Muralha Paulista depende da tecnologia aliada à colaboração da população. Câmeras de empresas ou residências que filmam logradouros públicos podem ser integradas ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.

Para participar, o interessado deve acessar o site oficial do programa (www.muralhapaulista.sp.gov.br) e realizar o login com a conta Gov.br. Cada usuário pode cadastrar até 10 câmeras por vez, autorizando o uso das imagens pelo estado.