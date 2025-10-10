Guarda Civil Municipal prende mulher por sequestro de bebê em Rio Claro. Foto: Santa Casa de Rio Claro/Arquivo JC

Jovem de 21 anos enganou o namorado com uma gravidez falsa durante meses. Após o sequestro, ela levou a recém-nascida ao hospital alegando ter dado à luz, mas equipe médica estranhou a ausência de sinais de parto e acionou a Guarda Municipal

Um caso que chocou a população foi registrado em Rio Claro na tarde de quinta-feira (9). Uma mulher de 21 anos foi presa pela Guarda Civil Municipal após sequestrar uma bebê de apenas sete dias. A vítima era filha de uma amiga da criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a sequestradora chegou à Santa Casa de Rio Claro com a recém-nascida no colo, alegando ter acabado de dar à luz em uma ciclovia da cidade. No entanto, a equipe médica desconfiou, pois nem a mulher nem a bebê apresentavam sinais de parto recente. A suspeita levou ao acionamento da Guarda Municipal.

A situação começou a se desenrolar quando os guardas, a caminho do hospital, entraram em contato com a Polícia Militar e foram informados sobre o desaparecimento de um bebê na cidade. Ao chegarem à Santa Casa, fotografaram a criança e enviaram a imagem para a mãe biológica, que confirmou tratar-se de sua filha sequestrada.

Gravidez falsa e o engano ao namorado

A investigação revelou uma trama complexa. A autora do crime, que é amiga da mãe da bebê, mantinha uma gravidez falsa desde dezembro para enganar o próprio namorado. Na quinta-feira, ela ligou para ele dizendo que havia dado à luz na ciclovia.

O namorado, com a ajuda de um amigo, buscou a mulher no local. Ele estranhou o fato de a criança já estar vestida e não aparentar ter acabado de nascer. Ele também relatou à polícia que, durante os meses anteriores, estranhava a recusa da namorada em ir a consultas médicas e a ausência de mudanças significativas em seu corpo. Apesar das dúvidas, ele chegou a realizar um chá de bebê para comemorar a filha que, na verdade, nunca existiu.

Sequestro e cárcere privado

A mãe da bebê sequestrada contou à polícia que a amiga se ofereceu para ajudá-la com os trabalhos domésticos após o parto cesárea. Ela não desconfiava que estava sendo vítima de um plano. A mulher relatou que, após o jantar, sentiu um sono incontrolável e, ao acordar, descobriu o desaparecimento da filha e da amiga, acionando imediatamente a PM.

A autora do crime, que nunca esteve grávida, foi interrogada, mas optou por permanecer em silêncio. Ela foi levada da maternidade para a cadeia e responderá pelos crimes de sequestro e cárcere privado.