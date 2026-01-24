Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (23), durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro São Miguel, em Rio Claro. A abordagem ocorreu na Avenida 68-A, área já conhecida por denúncias recorrentes de comércio de entorpecentes.

Segundo a polícia, os agentes perceberam duas mulheres mudando de direção ao notarem a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem. Com a adolescente que acompanhava a suspeita, nada de ilícito foi encontrado. Já com a mulher, os policiais localizaram uma bolsa contendo 150 pinos de substância semelhante à cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Questionada, ela alegou que estaria apenas guardando a droga para um homem que teria fugido ao perceber a presença policial.

O entorpecente foi apreendido e o exame preliminar confirmou tratar-se de cocaína. A mulher permaneceu presa e aguarda audiência de custódia, enquanto a adolescente foi liberada à família. O caso segue sob acompanhamento da Justiça.