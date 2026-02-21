Uma mulher foi presa na quinta-feira, dia 19, suspeita de tentar matar a própria filha, de 3 anos, em Pirassununga. As duas deram entrada na Santa Casa passando mal e seguem internadas na UTI. A mãe está sob escolta policial.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia ao 190 informou que ela pretendia tirar a vida da criança e depois se matar. Os policiais foram até a casa da família e conversaram com a avó, que relatou ameaças recentes.
A mãe havia buscado a filha na creche dizendo que iria levá-la ao médico. Durante as buscas, o carro foi localizado próximo ao hospital. Uma amiga contou que encontrou as duas vomitando dentro do veículo e as levou para atendimento.
No carro, a PM apreendeu um copo de sorvete com substância parecida com veneno conhecido como “chumbinho” e um frasco com resquícios do produto.
O delegado confirmou a prisão em flagrante, e o caso segue em investigação. O estado de saúde das duas inspira cuidados.