Uma mulher procurou a Delegacia de Polícia em Rio Claro para relatar que vem sendo alvo de ameaças e ofensas enviadas por meio de mensagens pela atual esposa de seu ex-marido.

Segundo o registro policial, a vítima informou que tem recebido, de forma recorrente, mensagens com conteúdo ofensivo e ameaçador. Ela declarou possuir as provas armazenadas no celular e foi orientada a apresentar os prints das conversas para que o caso possa ser analisado pela polícia.

A mulher também recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis e sobre a importância de reunir todo o material que comprove as ameaças. Ainda conforme a delegacia, foi esclarecido que ela dispõe de até seis meses, a partir da identificação da pessoa responsável pelo envio das mensagens, para decidir se deseja formalizar a representação criminal.

O caso será analisado pelo delegado responsável.