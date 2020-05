Ramon Rossi

Uma mulher de 35 anos morreu em Araras por decorrência da covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Esse é o 3° óbito causado pela doença na cidade. A paciente, que apresentava outros problemas de saúde, faleceu no último sábado (16), pouco depois de ser internada em um hospital do munícipio com sintomas suspeitos. O resultado do exame chegou nesta terça-feira (19).

Araras registra, até o momento, 66 casos positivos de covid-19, confirmados desde o início da pandemia, em março deste ano. Desses casos, de acordo com o último boletim epidemiológico, 31 pacientes permaneciam em isolamento domiciliar por ainda estarem dentro do período de transmissão do vírus, 30 já estão recuperados e dois permaneciam internados – os três óbitos confirmados completam essas estatísticas.

Ao todo, a cidade registra 375 notificações da doença desde o final de março deste ano – esses dados envolvem casos suspeitos em investigação, confirmados e também descartados. Além dos 66 pacientes que testaram positivo, há outros 305 já negativados após análises laboratoriais e quatro aguardando resultado de exames para diagnóstico do caso.

As suspeitas envolvem pacientes de Araras, internados em hospitais da cidade, e também profissionais que trabalham na área da saúde, além de pessoas que realizaram testes em laboratórios particulares da cidade.