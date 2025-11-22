Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro será marcado por mudanças significativas nas condições do tempo, começando com calor e instabilidade moderada neste sábado (22) e avançando para um domingo (23) de céu fechado e chuva mais intensa. A previsão indica variações acentuadas de temperatura e aumento progressivo da umidade ao longo dos dois dias.

A mínima registrada hoje foi de 20 °C, e a máxima pode chegar a 33 °C. O sábado será de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e umidade relativa variando de 40% a 75%, o que reforça a sensação de calor. À noite, o céu permanece carregado, porém sem previsão de chuva.

No domingo, a mudança no tempo ganha força. A manhã começa nublada e com chuva, e a instabilidade aumenta ao longo do dia. A tarde terá risco de temporal, seguida por uma noite chuvosa. A umidade relativa sobe de forma expressiva, oscilando entre 60% e 93%, com temperaturas entre 19 °C e 29 °C. As informações são do portal Climatempo.