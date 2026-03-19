Um acidente de trânsito no final da manhã desta quinta-feira (19) terminou com um veículo capotado. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal na Rua 12 com a Avenida Visconde do Rio Claro. Consta no boletim que a condutora de um veículo Fox teria se distraído e não percebeu que o sinal estava vermelho. Ela ultrapassou e atingiu um veículo Spin que seguia pela Rua 12 e acabou capotando.
Em cada carro havia apenas uma pessoa e ninguém se feriu com gravidade. As partes foram orientadas e liberadas no local. Os dados foram apresentados posteriormente no plantão policial.