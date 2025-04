Foto: Artesp

Carreta vinha de São Pedro com destino para Rio Claro; motorista saiu ileso e pequeno vazamento não ofereceu riscos, segundo autoridades

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que uma carreta carregada com álcool trafegava pela Rodovia SP-191, na tarde de terça-feira (22), perdeu o controle, colidiu contra a defensa metálica e parou no acostamento, na cidade de Ipeúna. As causas do acidente e o que motivou o motorista a perder a direção ainda serão investigadas. As imagens impressionam, sobretudo pelo fato de o acidente não ter resultado em nenhuma vítima, uma vez que o motorista do caminhão teria saído ileso, segundo registro da concessionária responsável pelo trecho.

O acidente ocorreu no quilômetro 85 da Rodovia Irineu Pentenado, sobre a ponte do Rio Passa Cinco.

A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e a CETESB estiveram no local. Foi constatado um pequeno vazamento de bebida alcoólica – com concentração superior a 70% de álcool, em volume, proveniente do tanque do veículo. Porém, como a quantidade que vazou era mínima, não representava risco de explosão, nem potencial contaminação do solo.

Na manhã desta quarta-feira (23), foram retirados aproximadamente 38 mil litros de álcool do veículo, sendo deixados cerca de 250 litros dentro do tanque da carreta, já que não era possível a retirada por conta da inclinação do veículo.

A pista não precisou ser interditada.