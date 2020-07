Em ação de solidariedade em prol daqueles que mais precisam, motoclubes de Rio Claro e o Clube do Fusca doaram ao Fundo Social de Solidariedade do Município 800 quilos de alimentos, além de kits de higiene e limpeza e também roupas e agasalhos.

“Neste momento de dificuldade, a solidariedade do rio-clarense se mostra ainda mais potente e determinante para ajudar quem financeiramente foi mais afetado pela pandemia”, destaca Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social, agradecendo a iniciativa e também a participação da comunidade. “Muitos pais e mães dependem desta ajuda para conseguirem alimentar seus filhos e é muito gratificante poder contar com o apoio da comunidade, que doa o que pode para ajudar quem mais precisa”, acrescenta Paula.

Os itens foram arrecadados em ação solidária realizada no sábado e domingo (11 e 12) a partir de iniciativa do Clube do Fusca e dos motoclubes Brothers Brasil, Os normais, Renascidos, Cavaleiros de Malta, Triciclo Rio Claro, Ratos do Asfalto, Hereges, Coisas da Estrada, Piratas e Viajantes do Asfalto.

As doações foram entregues por Jairo Cazonatto, o Neno, presidente do moto clube Ratos do Asfalto. O Fundo Social esteve representado pela Assistente Social Rhaymore Roberta Mello Pereira dos Santos.