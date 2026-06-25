Moradores observam edifícios destruídos após o terremoto que atingiu La Guaira, na Venezuela, nesta quinta-feira (25). Foto: Reuters/Maxwell Briceno TPX IMAGES OF THE DAY ORG XMIT: LIVE

Dois fortes sismos de magnitude superior a 7 atingiram o norte do país vizinho; abalos provocaram reflexos em estados do Brasil

FOLHAPRESS – Dois fortes terremotos na Venezuela, com magnitudes registradas em 7,2 e 7,5 pelo serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), atingiram o norte do país na última quarta-feira (24). Os tremores provocaram graves cenas de pânico na capital, Caracas, além de destruição massiva de edifícios e casas. O abalo principal ocorreu apenas 39 segundos após o primeiro sinal precursor.

A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, atualizou nesta quinta-feira (25) o balanço oficial das vítimas da tragédia. O número de mortos subiu para 164, e a quantidade de feridos foi atualizada para 971. A líder declarou estado de emergência no país e informou que o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal da nação, permanece fechado devido a severos danos estruturais em sua infraestrutura.

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Alertas de tsunami cancelados e buscas por sobreviventes

Ao menos 20 réplicas foram registradas após os dois maiores terremotos na Venezuela. O ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, confirmou o acionamento emergencial da polícia e do corpo de bombeiros para lidar com os desabamentos utilizando todos os recursos disponíveis. O sistema sismológico dos Estados Unidos chegou a emitir alertas para possíveis ondas perigosas na região de Porto Rico e das Ilhas Virgens, mas cancelou as notificações minutos depois. Na Colômbia, onde os sismos também foram sentidos, o órgão de gestão de riscos descartou alertas de tsunami.

Reflexos e evacuações de prédios na Região Norte do Brasil

Os impactos dos terremotos na Venezuela cruzaram a fronteira e foram sentidos no território brasileiro. Moradores de estados da Região Norte, como Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, relataram tremores de terra decorrentes do abalo no país vizinho. Em Belém e Macapá, edifícios comerciais e residenciais foram evacuados preventivamente. Não há informações sobre feridos ou estruturas destruídas no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro manifestou pesar pelas perdas causadas e declarou que nenhum brasileiro foi identificado entre as vítimas até o momento.