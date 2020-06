A Eixo SP que assume hoje(4) o trecho de 218 quilômetros das rodovias SP 310 – Washington Luís e da SP 225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano, entre as cidades de São Carlos e Rio Claro, e de Itirapina a Bauru passará a cobrar tarifa de motociclistas.

Conforme previsto na nova fase do programa de concessões rodoviárias do estado, motocicletas entram na categoria de pagamento de pedágio a partir de 4 de junho. Para motociclistas que optarem pelo pagamento em pistas semiautomáticas, com o cartão de recarga pré-pago, haverá desconto de 5% na passagem.

Abrangência

A malha é formada por 12 rodovias que passam por municípios desde Rio Claro, na região central, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. A Eixo SP assume o trecho de 218 quilômetros das rodovias SP 310 – Washington Luís e da SP 225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano, entre as cidades de São Carlos e Rio Claro, e de Itirapina a Bauru, que estavam sob gestão de outro grupo de concessionárias.

O segundo segmento, administrado até então pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem, tem mais de 900 quilômetros de pistas: SP 284 – rodovias Homero Severo Lins e Prefeito José Gigliardi; SP 293 – Lourenço Lozano; SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros; SP 331 – Deputado Victor Maeda; SP 425 – Assis Chateaubriand; SP 261 – Osni Mateus; SP 304 – Geraldo de Barros; SP 308 – Rodovia Hermínio Petrim; SP 197 – Dr. Américo Piva e SP 191 – Wilson Finardi, ligando municípios das regiões de Bauru, Marília e Presidente Prudente.