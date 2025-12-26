Na madrugada da última terça-feira (23), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma capivara terminou em morte na Rodovia SP-308, km 177, em Piracicaba. A ocorrência foi registrada por volta das 04h00, no sentido norte da via. Segundo relatos, a motocicleta seguia pela faixa da direita quando o condutor foi surpreendido pelo animal atravessando a pista, sem tempo para frear ou desviar, e acabou atropelando a capivara. Logo depois, perdeu o controle da moto, que tombou, enquanto a passageira foi arremessada e atingiu uma placa de sinalização instalada na barreira de concreto do canteiro central. Após o impacto, o condutor conseguiu levar a moto e a passageira até o acostamento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Equipes de inspeção de tráfego, polícia técnica e funerária foram acionadas.
E na madrugada da quarta-feira (24), véspera de Natal, um grave acidente matou o motociclista Micael Barbosa de Amorim, de 28 anos, na Rodovia Anhanquera (SP-330), km 138, em Limeira. A ocorrência envolveu um carro parado na pista, uma motocicleta e um caminhão. Segundo boletim de ocorrência, um Nissan Versa, placas de Araras (SP), conduzido por uma mulher de 55 anos, atingiu uma peça mecânica possivelmente caída de um caminhão. Com o impacto, os airbags foram acionados e o veículo ficou imobilizado na faixa central. A condutora sinalizou o local e acionou a concessionária. Cerca de 25 minutos depois, Micael, conduzindo uma Honda CG 160 Fan com placa de Pirassununga (SP), trafegava pela mesma faixa e bateu na traseira do carro. Ele foi arremessado ao solo e acabou atropelado por um caminhão Iveco, placas de Centralina (MG), conduzido por um homem de 47 anos, que não percebeu a vítima caída. Outros dois veículos também atingiram o corpo. Inicialmente não identificado, Micael foi reconhecido posteriormente por sua esposa no Plantão Policial de Limeira. Equipes de resgate e perícia atuaram na ocorrência, que segue sendo investigada para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.