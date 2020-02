Motociclista morre em acidente entre Santa e Cordeiro

A Polícia Militar Rodoviária de Rio Claro e a concessionária Centrovias atenderam na manhã deste sábado (29) a um acidente com vítima fatal.

A ocorrência foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310) sentido capital/interior entre Cordeirópolis e Santa Gertrudes.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Jornal Cidade, um homem que estava em uma motocicleta foi atingido na traseira por um motorista que conduzia um veículo i30. Ao cair na pista, foi atropelado por um caminhão e morreu no local.

(Foto: Jornal Cidade)

O motorista do caminhão não parou e o condutor do i30 abandonou o carro no local e também fugiu.

(Foto: Jornal Cidade)

A vítima foi identificada como Carlos Henrique dos Santos Bento de 35 anos. O corpo foi encaminhado para o IML de Rio Claro.