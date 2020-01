Morto a tiros no Progresso será sepultado hoje no Cemitério Municipal

O sepultamento de Hendrio Wellington Palma, 37 anos, segunda vítima de homicídio neste ano em Rio Claro, está agendado para ás 14h30 desta sexta-feira (10) no Cemitério Municipal São João Batista. Na tarde de ontem, Hendrio morreu após ser baleado quando estava em frente a um bar no Jardim Progresso.

Em contato com o delegado responsável pela investigação do caso, Alexandre Socolowski, a reportagem do JC apurou que a Polícia Civil já tem imagens que registram uma conversa de Hendrio com dois indivíduos que chegaram ao local a pé momentos antes da ocorrência do homicídio. No boletim de ocorrência, consta que testemunhas relataram que o autor dos disparos chegou numa moto. A investigação agora apura se há relação entre a conversa momentos antes do crime e os relatos das testemunhas sobre o que acontece logo na sequência.