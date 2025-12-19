Caso está sob investigação da Central de Polícia Judiciária

O pedreiro João Batista Martins Pereira morreu na Santa Casa de Rio Claro após ser encontrado desacordado em via pública. A Polícia investiga se houve briga

A morte de pedreiro em Rio Claro, ocorrida na última terça-feira (16), está sendo investigada pela Polícia Civil. João Batista Martins Pereira, de 42 anos, foi encontrado desacordado em via pública no sábado (13) e não resistiu após três dias de internação.

De acordo com o boletim de ocorrência, populares localizaram a vítima caída na rua e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de resgate realizou o atendimento inicial e encaminhou o paciente à Santa Casa de Saúde do município.

Atendimento médico e agravamento do quadro

Apesar dos esforços da equipe médica durante o período de internação, o quadro clínico de João Batista se agravou. O óbito foi confirmado pelos médicos três dias após o socorro inicial. O corpo foi encaminhado para exames que podem auxiliar na elucidação do caso.

Investigação sobre a morte de pedreiro

A Polícia Civil busca agora esclarecer os fatos que levaram ao falecimento. Uma familiar relatou às autoridades ter ouvido comentários de moradores sobre uma possível briga em um bar na noite de sexta-feira (12), data anterior ao momento em que o homem foi encontrado na rua.

As autoridades trabalham com as hipóteses de agressão física ou uma queda acidental para explicar a morte de pedreiro. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a dinâmica do ocorrido, e o caso segue em apuração para determinar as causas exatas da fatalidade.