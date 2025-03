Inúmeros peixes apareceram mortos no rio Corumbataí

Cetesb afirma que vistorias não detectaram irregularidades, mas sindicato rural alerta para descartes irregulares e impacto ambiental

Após reportagem do Jornal Cidade sobre a mortandade de peixes no Rio Corumbataí, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) enviou uma nota informando que está ciente da situação e que avaliações estão em andamento.

De acordo com a Cetesb, foram realizadas vistorias no local nos dias 7 e 10 de março. Na primeira inspeção, foram encontrados alguns animais mortos já em estado de decomposição, mas não foram observados peixes moribundos ou agonizando. Os parâmetros de qualidade da água do rio estavam dentro do normal nas duas verificações, que incluíram sobrevoo com drone sobre um trecho do Rio Corumbataí e vistoria na região da foz do Rio Claro. A companhia afirmou ainda que não foram constatados descartes irregulares de efluentes.

A Cetesb reforçou a importância de denúncias imediatas por parte da população sempre que houver alterações na qualidade da água ou descartes irregulares. “Essa atitude é fundamental para melhorar a eficácia do atendimento”, destacou a nota.

O caso também foi comentado por Hygor Oehlmeyer, coordenador do Sindicato Rural de Rio Claro, que publicou uma nota em suas redes sociais. Ele afirmou que há muito tempo vem alertando sobre o descarte irregular de efluentes próximo à ponte do Rio Corumbataí. “Já mostrei essa situação diversas vezes, mas até agora ninguém tomou providências. Isso não afeta apenas o presente, mas compromete as gerações futuras. Estamos vendo o rio morrer diante dos nossos olhos, e se continuarmos ignorando essa realidade, as consequências serão irreversíveis”, disse.

Oehlmeyer ressaltou a importância do Rio Corumbataí para a biodiversidade, o abastecimento de água e o sustento de produtores rurais. “Cobrarei providências dos órgãos responsáveis para que essa situação seja investigada e esclarecida”, afirmou.

A mortandade de peixes foi constatada, fotografada e relatada ao Jornal Cidade por um pescador. A área onde os peixes foram encontrados mortos fica próximo ao distrito de Assistência, passando pela Fazenda Santa Rosa, do lado esquerdo da ponte.