SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

José de Oliveira, mais conhecido como Zeca da Cuíca, morreu no fim desta semana. A escola de samba Estácio de Sá, onde ele atuou por anos, confirmou a notícia, sem citar a causa nem a data exata da morte.



Zeca ficou conhecido também como um dos fundadores do grupo Originais do Samba, nos anos 1960, que contava com o humorista Mussum entre os membros.



A Estácio postou no Instagram lamentando o falecimento de Zeca, definindo-o como um dos grandes baluartes da escola e dizendo que ele “jamais abandonou suas raízes”.



Além de ter atuado no Carnaval, Zeca tocou com Marisa Monte, Paulinho da Viola, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, entre outros.



A Estácio também informou que o velório aconteceu neste sábado (5), na quadra da agremiação, na Avenida Salvador de Sá, no bairro de Cidade Nova, no Rio de Janeiro, a partir das 9h. O uso de máscara é obrigatório.



O sepultamento aconteceu no cemitério do Catumbi, também no Rio, às 13h.