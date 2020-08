Morreu nesta sexta-feira (07) em Rio Claro Osmar de Campos Ribeiro, vítima de um acidente vascular cerebral-AVC, aos 84 anos.

Nascido e criado em Rio Claro, Osmar Ribeiro trabalhou durante boa parte de sua vida como técnico em projetos ferroviários na Companhia Paulista de Estradas de Ferro e, a partir daí, sua admiração pela Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” só cresceu.

No Jornal Cidade, publicou vários artigos de sua autoria, além da participação em reportagens dos movimentos em defesa do antigo “horto florestal”, hoje chamado de floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade. Era um apaixonado defensor do patrimônio do horto e da preservação de sua história, inclusive da valorização do trabalho desenvolvido por Navarro de Andrade. Em 2016, após 10 anos pesquisando e recolhendo todo material necessário para a publicação de um livro contando importantes histórias sobre a cidade e personagens de Rio Claro, Ribeiro lançou “Fragmentos de uma época”, Volume 1, onde metade das histórias tinha alguma relação com a floresta.

Ribeiro deixa a esposa, Neide , os filhos Ivana e André, dois netos e três bisnetos.

Despedida

O velório acontece neste sábado (08), das 7 às 10h30, no Municipal. O sepultamento do corpo de Osmar Ribeiro será realizado no cemitério São João Batista.