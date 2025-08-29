Em Rio Claro, moradores registraram três ocorrências de estelionato e furto nessa quinta-feira (28). No Jardim Nova Rio Claro, uma mulher perdeu R$ 1,1 mil ao tentar comprar telhas pela internet, transferindo o valor via Pix para um suposto vendedor e fornecendo dados pessoais, como CPF, telefone e endereço, que acabaram sendo utilizados de forma ilícita. Após a transação, ela não recebeu o produto e teve seu contato bloqueado, impossibilitando qualquer devolução ou explicação.

No Jardim Centenário, outra moradora caiu em um golpe em que criminosos se passaram por sua filha, enviando mensagens solicitando dinheiro para quitar uma suposta dívida. Confiando no falso perfil, a vítima transferiu R$ 1,8 mil para uma conta vinculada a uma instituição de pagamento digital, mas logo percebeu a fraude ao contatar a filha verdadeira.

Além disso, dois homens foram presos em flagrante após utilizarem cartões furtados de um morador, que teve sua carteira roubada de dentro do veículo, contendo dinheiro, documentos pessoais e cartões bancários, para realizar compras em diferentes estabelecimentos da cidade. Parte dos produtos e documentos foi recuperada, enquanto os suspeitos confessaram ter usado os cartões encontrados na rua.

Todos os casos foram registrados no Plantão Policial e estão sob investigação. A orientação é que a população confira sempre a identidade de vendedores e solicitantes antes de qualquer transação financeira, prevenindo golpes e prejuízos.