Moradores relatam dificuldades para trafegar pela Estrada da 11, no Campo do Coxo, em Rio Claro

Usuários relatam dificuldades para trafegar no trecho rural e cobram manutenção; Prefeitura afirma que serviços foram retomados nesta segunda-feira (3)

Uma estrada vicinal, localizada no bairro Campo do Coxo, na região rural de Rio Claro, está praticamente intransitável, segundo usuários do trecho. A situação tem piorado a cada dia e nada é feito, segundo reclamações recebidas pela reportagem do JC.

A estrada em questão é conhecida como Estrada da 11, e também liga a Estrada Velha de Ipeúna ao local. São cerca de dois quilômetros de muitas dificuldades, barro e também grandes poças de lama.

Trecho da Estrada da 11, no bairro Campo do Coxo, em Rio Claro, apresenta buracos e lama após dias de chuva

“Não é correto termos que implorar por manutenção neste local, pedir para que árvores enormes seja, cuidadas, cortadas ou até mesmo podadas, pois há um risco muito grande de atingirem trabalhadores, crianças e os demais usuários da estrada. Mas a desculpa que ouvimos é sempre a mesma, que falta maquinário, funcionários e que a estrada está pior agora por conta da chuva, mas quem quiser tirar a prova, pode passar por lá em período de estiagem e verão que o estado é tão ruim quanto o atual” fala usuário da via, que preferiu não se identificar com medo de represália.

Questionada sobre qual foi a última manutenção no local, de quanto em quanto tempo ela é feita e qual será a próxima, a prefeitura municipal de Rio Claro informou que “a Secretaria Municipal de Agricultura iniciou na manhã desta segunda-feira novos serviços de manutenção na Estrada da Avenida 11. Assim como as demais estradas rurais de Rio Claro, essa via recebe manutenção periodicamente, de forma contínua. Assim que os serviços nas demais vicinais são concluídos, es equipes da pasta retornam àquela estrada, e assim sucessivamente, ininterruptamente”.