Os moradores de Ajapi já podem utilizar o novo ecoponto de Rio Claro, entregue no distrito sexta-feira (14) pelo prefeito João Teixeira Junior. “Ganham a comunidade e o meio ambiente”, resumiu Juninho ao dar início às atividades do novo ecoponto, o sétimo do município. “Em nossa administração estamos ampliando os instrumentos voltados aos cuidados ambientais e é importante que as pessoas façam sua parte, destinando corretamente os descartes, o que preserva a natureza e mantém a cidade mais limpa”, acrescenta o prefeito.

A entrega do ecoponto de Ajapi na sexta-feira também contou com a presença dos vereadores José Pereira, Julinho Lopes, Seron, Geraldo Voluntário e Paulo Guedes. Localizado no quilômetro 16 da estrada Ajapi-Ferraz na esquina da Avenida 15 logo após um posto de combustíveis, o novo ecoponto está instalado em área de 2.100 metros quadrados e também atende o bairro rural Alan Gray.

São 192 metros quadrados de barracão e mais 330 metros de rampa. O investimento total é de R$ 156 mil. “É uma estrutura dimensionada para a demanda de Ajapi e proximidades, com funcionamento diário”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo José Lemes, reforçando a orientação para que os usuários respeitem o horário de atendimento, que é de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas, aos sábados dos 8 às 17 horas e aos domingos e feriados das 8 horas ao meio dia.

Com guarita, barracão, alambrado e iluminação pública, o novo ecoponto possui caçambas para o depósito de materiais, que são esvaziados periodicamente com os descartes sendo encaminhados ao aterro sanitário ou aonde for mais adequado.

O prefeito Juninho lembra que Ajapi vem recebendo várias melhorias. “Estamos implantando lá um Espaço Família e recentemente colocamos na entrada do distrito câmera de monitoramento, interligada ao sistema da Guarda Municipal, para reforçar a segurança”, relembra, acrescentando que a estrada que liga o Distrito Industrial a Ajapi recebeu recapeamento e cerca de 14 mil ‘olhos-de-gato’”.

Ecopontos

Os outros seis ecopontos do município ficam nos bairros São Miguel, Inocoop/Guanabara, Jardim Figueira, Jardim das Palmeiras, Cervezão e Jardim São Paulo. Vários tipos de materiais podem ser levados aos ecopontos, que recebem até um metro cúbico de galhos, restos de podas de árvores e entulhos de materiais de construção; móveis, eletrodomésticos, madeiras MDF, colchões e outros objetos velhos; pilhas e materiais recicláveis, lâmpadas e óleo de cozinha. Aos ecopontos não podem ser levados lixo orgânico, hospitalar e de empresas, pois têm outros modelos de descarte.